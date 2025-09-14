Demiryollarında deprem izleri siliniyor: Malatya-Nurdağı hattı hizmete açılıyor

AÇILIŞ 15 EYLÜL'DE

Depremden hasar gören Fevzipaşa-Islahiye, Köprüağzı-Maraş etaplarının altyapı ve üstyapılarının yenilenerek tren trafiğine açıldığını kaydeden Uraloğlu, 235 kilometrelik Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağ Demiryolu Hattı'nda da çalışmaların iki etap halinde devam ettiğini hatırlattı. Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu Hattı'nı 15 Eylül 2025 tarihinde hizmete açıyoruz. Hattın yeniden açılması, bölge lojistiği için kritik bir dönüm noktasıdır. Hat kapalıyken, yük taşımacılığının mecburi olarak uzun ve maliyetli olan Malatya-Sivas-Kayseri-İskenderun güzergâhına kayması, zaman ve enerji kaybına neden oluyordu. Yenilenen hat sayesinde taşımacılıkta önemli ölçüde süre ve maliyet avantajı elde edilecek. Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişimin yeniden sağlanmasıyla, bölgenin dış ticaret potansiyeli güçlenecek ve ekonomik rekabetçiliği artacaktır."