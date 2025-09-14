Demiryollarında deprem izleri siliniyor: Malatya-Nurdağı hattı hizmete açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören demiryolu hatlarının onarımı için 23,8 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu Hattı’nın 15 Eylül 2025’te hizmete açılacağını duyuran Uraloğlu, hattın Akdeniz limanlarına doğrudan erişim sağlayarak bölgenin dış ticaretini güçlendireceğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yapılan demiryolu çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Asrın Felaketi" olarak da nitelendirilen depremin 11 ilden geçen toplam bin 275 kilometrelik demiryolu hattında hasara neden olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, depremin hemen ardından demiryolu bakım ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını hatırlattı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) uzman ekiplerinin hızlı refleksinin deprem bölgesindeki arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına büyük katkı sağladığını ifade eden Uraloğlu, "Depremin hemen sonrasında bakım ekiplerince ilk kontroller yapılmış, kısıtlı işletmeciliğe geçilebilmesi için hatlarımızın uygunluk durumları tespit edilmiştir. Yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde toplam bin 232 kilometrelik hat acil kullanım ve deprem yardım trenleri için işletmeciliğe açılmıştır." dedi.
DEPREMDE HASAR GÖREN DEMİRYOLU HATLARI İÇİN YAPILAN YATIRIM MİKTARI 23.8 MİLYAR LİRA OLDU
Depremin 11 ilden geçen demiryollarına verdiği hasarın telafisi için 2023 ve 2024 yılında bölgedeki demiryollarına 18.8 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu "2025 yılındaki 5 milyar liralık yatırımla birlikte depremde hasar gören demiryolu hatlarımızın altyapı, üstyapı ile sanat yapılarının onarım, iyileştirme ve güçlendirme işleri için yapılan yatırım miktarı 23.8 milyar lira oldu." ifadelerini kullandı.