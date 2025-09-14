14 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Demiryollarında deprem izleri siliniyor: Malatya-Nurdağı hattı hizmete açılıyor
Demiryollarında deprem izleri siliniyor: Malatya-Nurdağı hattı hizmete açılıyor

Demiryollarında deprem izleri siliniyor: Malatya-Nurdağı hattı hizmete açılıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2025 10:52
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören demiryolu hatlarının onarımı için 23,8 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu Hattı’nın 15 Eylül 2025’te hizmete açılacağını duyuran Uraloğlu, hattın Akdeniz limanlarına doğrudan erişim sağlayarak bölgenin dış ticaretini güçlendireceğini belirtti.
Demiryollarında deprem izleri siliniyor: Malatya-Nurdağı hattı hizmete açılıyor
Tüp bomba gibi patladı
Tüp bomba gibi patladı
Önce kaza sonra kavga
Önce kaza sonra kavga
En güzel simit hangi şehre ait?
En güzel simit hangi şehre ait?
18 kiloluk dev sazan kamerada
18 kiloluk dev sazan kamerada
Adana halinde meyve sebze bereketi
Adana halinde meyve sebze bereketi
Limonlar yere saçıldı!
Limonlar yere saçıldı!
Anadolu Diyarı Reyhanlı’da
Anadolu Diyarı Reyhanlı’da
Turistin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı
Turistin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı
Demiryollarında deprem izleri siliniyor
Demiryollarında deprem izleri siliniyor
Mandaların belgesel tadındaki yolculuğu
Mandaların belgesel tadındaki yolculuğu
İlginç karşılama
İlginç karşılama
Mısır tarlaları domuz sürüsünün istilasına uğradı
Mısır tarlaları domuz sürüsünün istilasına uğradı
Daha Fazla Video Göster