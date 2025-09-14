Demiryollarında deprem izleri siliniyor: Malatya-Nurdağı hattı hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören demiryolu hatlarının onarımı için 23,8 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu Hattı’nın 15 Eylül 2025’te hizmete açılacağını duyuran Uraloğlu, hattın Akdeniz limanlarına doğrudan erişim sağlayarak bölgenin dış ticaretini güçlendireceğini belirtti.