Bursa'da sokak ortasında saldırı: Kurşunların hedefi oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatleri Lütfü E. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında kavga çıktı. Yaşanan olayda saldırganların silahından çıkan kurşunlarla Lütfü E. yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden adam hasatneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.09.2025 06:01

Olay, saat 03.30 sıralarında Panayır Mahallesi Pırıltı Sokak'ta meydana geldi. Lütfü E. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada Lütfü E., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Lütfü E.'ye ait olduğu öğrenilen olay yerindeki otomobili incelerken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

