Batman'da asırlardır orakla pirinç hasadı yapılıyor

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde çiftçiler, pirinç hasadını asırlardır atadan geleneksel yöntemlerle sürdürüyor. Çiftçiler teknolojiden uzak bilek gücü ve alın teri ile kışlık mahsullerini hasat ediyor.

Giriş Tarihi: 14.09.2025 18:39

İlçeye bağlı Gönüllü köyünde arazilerin engebeli oluşundan dolayı Anadolu'da ilk uygarlıklardan beri kullanılan ilk tarım aletlerinden olan orak ile günün ilk ışıklarında tarlalarına gelen köyün sakinleri akşam gün batımına kadar tarlada mesai yapıyor. Gönüllü köyünde yaklaşık 100 yıldır ekilen pirinçler, köylülerin yardımlaşması ile oraklarla biçiliyor. Biçilen çeltikler, düz alana seriliyor. Daha sonra traktörle çeltikleri çiğneyen köylüler, pirinci çeltikten ayırıyor. Bir hafta boyunca güneşte kurutulan pirinç, değirmende kabuklarından sıyrılarak sofra için hazır hale getiriliyor.

Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalarda dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen çiftçiler, imece usulü çalışıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yüksek rakımlı dağın dibinden çıkan doğal kaynak suyunu el yardımıyla ekilen pirinç 6 ayın sonunda biçimine başlandı. Köy sakinlerinden Salih Kavak, "Şu anda pirinç hasadı yapıyoruz. Bizim bölgede 6 aylık ve 3 aylık diye adlandırdığımız iki türlü pirinç yetişiyor. 6 aylık dediğimiz pirinç mart, nisan ayında ekiliyor, 3 aylık dediğimiz ise haziran ayında ekiliyor. 3 ay arayla ektiğimiz pirinçlerin hasadını aynı zamanda yapıyoruz. Engebeli araziler olduğu için traktörler giremiyor. Gönüllü köyünde çoğu tarlanın içerisine traktör giremediği için asırlardır oraklarla pirinç hasadını yapıyoruz ve hayvanlarla çift sürüyoruz. Yüz yıllardır bu köyde pirinç ekiliyor. İmece usulü ile köylüler birbirine yardım ediyor. Benim hasadım olduğu zaman köylüler geliyor. Onların hasadı olunca biz yardımlarına gidiyoruz, bir birimize yardımda bulunuyoruz. Tarlada orakla hasat yaptıktan sonra düz bir alana çadırımızı kurup at ve eşeklerle pirincimizi taşıyoruz ve çadırın üzerine seriyoruz. Daha sonra traktörlerle üstünden geçerek harmanlıyoruz. Harmanladıktan samların üstüne bırakıp kurutmaya bırakıyoruz 1 hafta kuruduktan sonrada değirmene götürüp pirinç haline getiriyoruz. Tamamen organiktir ve çok lezzetlidir. Pirincin kilosunu 130 liradan satıyoruz" dedi.