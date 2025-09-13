Zehir tacirlerine geçit yok: 2 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 13.09.2025 17:18

Fotoğraf (İHA)

Yapılan aramalarda 1 kilo 125 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 17 bin 785 TL nakit para ve 50 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheliden S.N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.A. ve C.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.