Kadıköy'de rezidans inşaatında yangın! Alevler söndürüldü

Kadıköy Fikirtepe'de 12 katlı bir rezidans inşaatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Giriş Tarihi: 13.09.2025 10:09

Kadıköy'de inşaat halindeki 12 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde inşaatı süren 12 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Binanın ilk 3 katında etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekipler, binada bir süre soğutma çalışması da yaptı.



Söndürme çalışmaları sırasında cadde, güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

