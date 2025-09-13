Çocuklar, uçurtmalarını ilik nakli olan Sıraç için uçurdu

Erzurum'da Türk Kızılay Palandöken Şubesi gönüllüleri, lösemi teşhisi konulmasının ardından ilik nakli yapılan 7 yaşındaki Sıraç Bayraktutar'a sürpriz uçurtma etkinliğiyle moral verdi.

Giriş Tarihi: 13.09.2025 08:51

Paylaş



ABONE OL

Lösemi tanısı konulan Sıraç Bayraktutar, 3 yıl süren zorlu tedavi sürecinin ardından ilik nakli oldu.

Olumlu geçen nakil sonrası, tedavi sürecinde destek olan Türk Kızılay Palandöken Şubesi gönüllüleri, Sıraç için sürpriz hazırladı.

Yakutiye ilçesine bağlı Güzelova Mahallesi'ndeki okulda Sıraç'ın ilik nakli olmasını kutlamak için Kızılay amblemli uçurtmalar uçuruldu, gökyüzü renklendirildi.

Dağıtılan uçurtmaları, okulun yanındaki arazide uçuran çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

Etkinliği, sağlık durumunun kritikliği nedeniyle uzaktan izleyen Bayraktutar, çok mutlu olduğunu söyledi.

"SIRAÇ'IMIZ HAYATINA GÜZEL BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Türk Kızılay Palandöken Şubesi Başkanı Muhammet İkbal Çiçek, 3 yıl önce bir arkadaşının vesilesiyle tanıdıkları Sıraç'a ilik nakli yapıldığını anlattı.

Çiçek, "Çocuklarımızla uçurtmalar ve pamuk şekerlerle Sıraç'ın iyileşmesini kutladık. Sıraç'la 3 senede can bağı oluştu. Çok şükür bir sene daha dikkatli olursa bundan sonra Sıraç'ımız hayatına güzel bir şekilde devam edecek. Çocuklarımızla birlikte burada destek olup iyileşmesini kutlamak istedik." dedi.

Anne Serpil Bayraktutar da ilik nakli yapıldığını ve olumlu sonuçlandığını belirtti.

Kızılay gönüllülerine çok teşekkür eden Bayraktutar, "Çok güzel bir sürpriz yaptılar. Sıraç çok sevindi, biz çok sevindik. Çok mutlu olduk. Bu hastalıkta mutluluk çok önemli. Çok zorlu bir süreç. Nakil süreci çok zorlu. Bizlere bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Tüm çocuklar şifa bulur inşallah." diye konuştu.