Vergi müfettişlerine rüşvet operasyonu: 6 gözaltı!

İstanbul ve Ankara’da yürütülen operasyonda, aralarında vergi başmüfettişi ve yeminli mali müşavirlerin de bulunduğu 6 kişi, şirketleri tehdit ederek rüşvet istedikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin, rapor düzenleyerek maddi menfaat temin ettikleri öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 12.09.2025 18:35

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi müfettişlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında vergi başmüfettişi, vergi müfettiş yardımcıları ve yeminli mali müşavirlerin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında bazı vergi müfettişlerinin, vergi mükellefleri hakkında düzenlenecek raporlardan maddi menfaat temin etmek amacıyla şirket yetkilileriyle irtibata geçtiği tespit edildi. Şüphelilerin, ceza yazma tehdidiyle şirketleri sindirip yüksek miktarlarda para talep ettikleri öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, şüpheliler örgütlü ve planlı bir şekilde hareket ederek birçok şirket yetkilisini mağdur etti. Kendi adlarına veya 3. şahıslar aracılığıyla şirketlerle irtibat kuran şüpheliler, olumsuz rapor düzenlemek ve şirketlerin kapanacağı tehdidinde bulunmak suretiyle rüşvet istediler.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul'daki emniyet birimlerine götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

