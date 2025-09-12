Polisten kaçan alkollü sürücü yakalanınca sevgilisine beddua etti

Giriş Tarihi: 12.09.2025 05:49

Olay Avcılar 'da gece saatlerinde meydana geldi. Polisler tarafından yapılan trafik uygulamasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Trafik polisleri ile sürücü arasında yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından araç durdurularak sürücü yakalandı. Yakalanan sürücü yapılan kontrolde "aday sürücü" olduğu ortaya çıktı.Alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen şahsın ehliyetine el konuldu. Ehliyetini kaybeden sürücüye ayrıca 11 bin 434 TL cezai işlem uygulandı.

FOTOĞRAF: İHA



"POLİSTEN KAÇTIM YAKALADILAR SAĞ OLSUNLAR"



Ehliyetini kaybeden sebebini sevgilisine bağlayan ve beddua eden sürücü, "Bir bira içtim. polisten kaçtım yakaladılar sağ olsunlar. Arabayı bağlattım, ehliyet gitti. Şimdi bunları da içeceğim. Bunlar hep sevgilimin bedduaları yüzünden oluyor. Buradan ben de ona 'Allah belanı versin' diyorum. Devletimiz çalışıyor" diye konuştu.