Aksaray’da aile dehşeti:Komşusuna annesine ve kardeşine kurşun yağdırdı

Giriş Tarihi: 12.09.2025 05:28

Hassas Mahallesi 6670 Sokakta ikamet eden Ömer Can T. (18), komşusu Kuddusi A.'yı (26) evine gelirken tabancayla ateş açarak vurdu. Ardından elindeki tabancayla evine gelen Ömer Can T. burada da annesi Medine T. (42) ve kardeşi U.T.'yi (10) ateş ederek yaraladı. Ardından tabancayı kafasına dayayan Ömer Can T. kendini vurarak intihar girişiminde bulundu.

MAHALLE SİLAH SESLERİYLE İNLEDİ

4 kişinin yaralandığı olayda silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.