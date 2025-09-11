Yok böyle dolandırıcılık! Erkek arkadaşa büyük tezgah! Binlerce lirayı hesabına attı

Giriş Tarihi: 11.09.2025 11:52

Duyanları şaşkına çeviren olay Erzincan'da yaşandı. Genç bir kadın erkek arkadaşının banka hesabına girip tüm parasını kendi hesabına yolladı. O paralarla da kuyumcudan altın aldı.

MOBİL BANKACILIK ŞİFRESİNİ GÖRÜP 782 BİN TL'Yİ KENDİ HESABINA ATTI

Olay, 25 Ağustos 2025 tarihinde Erzincan merkez Başbağlar Mahallesi'nde yaşandı. Yusuf F. ve arkadaşı Taha A., kız arkadaşları olan Esranur Ö. ve G. isimli kızlarla birlikte, sabah saat 07.00 sıralarında Geçit Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinden alkol aldılar.