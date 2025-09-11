Tramvay yolunda drift yalan sürücüye ceza!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay yolunda drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 55 bin 659 TL cezai işlem uygulandığı, ehliyetine ise 60 gün süreyle el konulduğunu bildirildi.

Giriş Tarihi: 11.09.2025 05:14

Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Sarı Mimoza Caddesi ile Salkım Söğüt Caddesi kavşağında, tramvay yolunda bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı görüntüler dün sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Görüntüler üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Otomobil tespit edilirken, sürücüsünün M.Ş. olduğu belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden M.Ş.'ye 55 bin 659 TL cezai işlem uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

