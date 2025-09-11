Sahte alkol can aldı! 7 ay sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sahte alkol nedeniyle 7 ay önce hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Zafer Seymen sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 11.09.2025 22:04

Paylaş



ABONE OL

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 7 ay önce arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Zafer Seymen, bir süre sonra fenalaştı. Kendi imkanlarıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Seymen'in sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 7 aydır tedavisi süren 2 çocuk babası Seymen öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Seymen'in yarın toprağa verileceği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN