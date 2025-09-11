Bursa'da kontrolden çıkan otomobil cipe arkadan çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden cipe arkadan çarptı. Takla atarak savrulan otomobil tarlaya uçtu.

Giriş Tarihi: 11.09.2025 05:08

Paylaş



ABONE OL

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Abdulkadir E. (20) yönetimindeki 16 BNJ 267 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden İlhan G. (48) yönetimindeki 16 PP 835 plakalı cipe çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan sürücüler, sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddederek, ayakta tedavi oldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN