Bursa'da Gazze için farkındalık alanı oluşturuldu
Bursa'da Filistin halkının yaşadığı zulme dikkati çekmek, Gazze'deki direnişe destek vermek ve kardeşliği diri tutmak amacıyla farkındalık alanı oluşturuldu.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından Gazze'de yaşanan insanlık dramını gündemde tutmak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Gazze Sokağı" projesi hayata geçirildi.
Proje kapsamında Gazze'de temsili sınıf, ev, hastane, yemek dağıtım noktası gibi farkındalık alanları ziyaretçilere sunuldu. Ziyaretçiler, enkazların canlandırıldığı alanları, kanlı çocuk kıyafetlerini ve savaşın yıkıcı etkilerini görebiliyor.
Alanda, "Tıbbi malzeme tükendi", "Gazze'de anestezi yok", "Gazze'de oyuncaklar kan içinde", "Gazze'de çocuklar sınıfta değil, enkazda" yazılı afişler de yer alıyor.