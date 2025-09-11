Bahçeye uçan otomobil ters dönüp takla attı: Sürücü hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Ali Şevik’in (32) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bahçeye uçtu. Araç takla atıp ağaca çarparak ters dönerken Şevik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada Çeltikçi Mahallesi'nden Manavgat istikametine giden Ali Şevik idaresindeki 07 CBM 245 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye uçtu. Takla atan otomobil ağaca çarparak ters döndü. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ali Şevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Ali Şevik'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adlı Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

