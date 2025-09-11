Akranı tarafından öldürülen Fatih Acacı’nın ailesine tehdit mesajları! O hesaplar yine devrede
Ankara’da bir parkta 15 yaşındaki bir akranı tarafından bıçaklanan Fatih Acacı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acacı’nın ablası Beyhan Acacı (19), olayın kız meselesi yüzünden çıktığını belirterek, kardeşinin 7 yerinden bıçaklandığını ve ailece tehdit mesajları aldıklarını söyledi.
Ankara Pursaklar'daki bir parkta yaşıtı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Fatih Acacı hayatını kaybetmiş. Saldırıyı gerçekleştiren Doğukan Gündür ise yakalanarak gözaltına alınmıştı. Doğukan Gündür Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ACILI AİLESİ KONUŞTU
Ankara'da aynı yaştaki D.G. tarafından bıçaklanarak öldürülen Fatih Acacı'nın (15) ablası Beyhan Acacı (20), kardeşi için sosyal medyada paylaşım yaptıktan sonra tehdit mesajları aldığını söyleyerek, "Kardeşini öldürdüğümüz gibi seni de öldüreceğiz ve kafanı surlardan atacağız' yazmışlar" dedi.
BENİM KARDEŞİM 7 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ
Olay akşamı babasına gelen telefon ile yıkıldıklarını ifade eden Abla Acacı, "Akşam babama bir telefon geldi. Oğlunuz bıçaklandı diye apar topar hastaneye gittik. Babam girdi içeri. Sonra babam çıktı. Duvara yaslandı, ağlamaya başladı. Babam ilk defa babamı öyle gördüm. Dedim ki, hani hafif bir şey olsaydı böyle olmazdı. Hemen ameliyatı aldılar. Ameliyatı 4- 5 saat sürdü. 8 ünite kan verdik. Ama kardeşimi kurtaramadık. Benim kardeşim tam 7 yerinden bıçaklanmış. Her tarafı delik deşik. Burası, burası sırtı, her tarafı. Ve bunu tek başına yaptığını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
BİR KIZ YÜZÜNDEN OLDU
Yaşanan olayın bir kız yüzünden olduğunu söyleyen abla Acacı, "Bu bir kız yüzünden oluyor. Bir kız ikisini birbirine düşürdü. Bunlar normal arkadaştı. Bunlar Instagram'larında da takipleşiyorlardı. Benim kardeşimin kız arkadaşı gidip o katil çocuğa da yazıyor. Birde ekran görüntülerini alıp kardeşime gönderiyor. İşte hani aklın sıra bana yazıyor, beni koru gibisinden. Ondan sonra birbirleri, sonra kardeşimi arıyor. Diyor gel konuşacağız. Olay bu yüzden oluyor kız hem kardeşimi hem de arkadaşını birbirine düşürüyor" dedi.