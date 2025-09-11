Akranı tarafından öldürülen Fatih Acacı’nın ailesine tehdit mesajları! O hesaplar yine devrede

DOĞUKAN GÜNDÜR'ÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Yaşanan olay sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Doğukan Gündür ifadesine ulaşıldı. Yaşanan olayın kız arkadaş meselesi olduğunu dile getiren Gündür, ifadesinde Fatih Acacı ile uzun süredir arkadaş olduklarını belirterek, Fatih beni aradı, bana telefonda "senin bacaklarını kırarım, sen kimsin benim kız arkadaşıma yazıyorsun, playstation kafedeyim gel" dedi. Bende bunun üzerine yanıma İsmet'i alıp bulunduğu yere gittik, kavga etmek için gitmedim, konuşup karşılıklı olarak birbirimizden özür dileyeceğimizi düşündüm, Fatih playstation kafede bize bağırarak konuşmaya başladı, ben de Fatih'e yakında bulunan parka gidelim orada konuşalım dedim, parka gittik, beni tahrik etmeye başladı. Bana bacaklarını kırarım, sen salaksın dedi, ben de sen benim bacaklarımı nasıl kırarsın kırabiliyorsan kır dedim, beni ittirdi, ben elini çek dedim, bana gel şurada kavga edelim, dedi, ben de kendisine kavga etmeyeceğimi söyledim, hakaretleri devam etti, yüzüme yumruk atmaya başladı, beni geri kaçtım, arkamdan tuttu, aşağıya yatırdı. Fatih'in elinde bıçak vardı, bir eliyle de yüzüme yumruk atmaya başladı, ben vücudumda bir ıslaklık hissettim, yaralandığımı hissettim, yaralandım, ben de Fatih'in elindeki bıçağı çekip alıp ona karşı o anki can havliyle bıçağı savurdum, olay bu şekilde bitti" dedi.