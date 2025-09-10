15 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıya uğradı

10 Eylül 2025, Çarşamba

Giriş: 10.09.2025 19:02
Ankara’da son bir ayda ikinci çocuk cinayeti işlendi. Parkta yaşadığı tartışmanın ardından yaşıtı tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki Fatih Acacı hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayın hemen öncesine ait görüntülere ise A Haber özel olarak ulaştı.
