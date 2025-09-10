10 Eylül 2025, Çarşamba
15 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıya uğradı
Ankara’da son bir ayda ikinci çocuk cinayeti işlendi. Parkta yaşadığı tartışmanın ardından yaşıtı tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki Fatih Acacı hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayın hemen öncesine ait görüntülere ise A Haber özel olarak ulaştı.