Rüşvet karşılığı sahte karot raporu skandalına operasyon! 46 gözaltı

Rüşvet karşılığı sahte karot raporu ve diploma düzenleyen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 46 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 10.09.2025 19:43

Paylaş



ABONE OL

Rüşvet karşılığı sahte karot raporu ve diploma düzenleyen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 46 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "kamu kurumları zararına dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı tespit edildi.

DEPREM SONRASI DÜZENLEMEYE BAŞLADILAR

Şüphelilerin liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık lise, akşam lisesi gibi özel okullara kaydının yapılarak kısa sürede mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldıkları, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığının okullar için zorunlu kıldığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenledikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 46'sı yakalandı. Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN