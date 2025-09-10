MSB duyurdu! Van hudut hattında uyuşturucu madde ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 1 kilo 53 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Son olarak Van hudut hattındaki arama tarama faaliyetinde 1 kilo 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği aktarılan açıklamada, uyuşturucunun Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği kaydedildi.