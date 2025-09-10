Kocaeli'de suç örgütüne darbe: 7 kişi tutuklandı

Kocaeli'de suç örgütü kurarak haraç isteyen, gözdağı vermek için el yapımı patlayıcı ile el bombası kullanan ve polisin operasyonuyla yakalanan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Olay, 5 Eylül Cuma günü saat 03.00 sıralarında Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yaşandı. Caddede yürüyen kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki el yapımı patlayıcıyı binanın önüne fırlattı. KOCAELİ'DE SUÇ ÖRGÜTÜNE DARBE: 7 KİŞİ TUTUKLANDI Meydana gelen patlamada, park halindeki 5 otomobil ile bir evin camlarında hasar oluştu. Patlamayı gerçekleştiren şahıs, olayın ardından yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri de çevrede detaylı çalışma yaptı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

SALDIRININ ALTINDAN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇIKTI



Olaya ilişkin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. 120 iş yeri ve çevre güvenlik kamerasının incelenmesiyle olayın, Ercan Yılmaz suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Olayın faili, aynı gün saat 23.50'de İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanırken, ikinci bir eyleme hazırlık aşamasında üzerinde 1 adet el bombası ele geçirildi. Failin saklanmasına yardım eden 6 kişi ile birlikte gözaltına alındığı, saldırıda kullanılan bir motosikletin de ele geçirildiği açıklandı.



Devam eden operasyonlarda örgütün azmettiricisi ve işbirlikçisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli Ordu'da, 1 şüpheli ise Kocaeli'de yakalandı. Böylece saldırıyla bağlantılı toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 9'u Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kocaeli ili Çayırova ilçesinde 05.09.2025 tarihinde 03.00 sıralarında gerçekleştirilen el bombalı saldırı eylemi ile ilgili olarak "Silahla Yağma, Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Silahla Yağma, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen C.E.A. isimli şüphelinin başka ülkede olması sebebiyle yakalanamadığı, E.Y. isimli şüphelinin başka suçtan halen tutuklu olduğu, yakalanan şüphelilerden K.T.'nin kolluk ifadesi sonrası serbest bırakıldığı, T.Ö. isimli şüphelinin adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler F.G., M.K., M.F.Y., Y.K., U.Ö., Ö.E., T.E. ve S.E isimli 8 şüphelinin ise tutuklama talebi ile Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk işleminin yapıldığı, Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorgu işlemi sonrası şüpheliler T.Ö. ve Ö.E. hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğer şüpheliler F.G., M.K., M.F.Y., Y.K., U.Ö., T.E. ve S.E isimli 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği anlaşılmakta, olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma devam etmektedir" denildi.