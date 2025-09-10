Denizli'de uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 568 gram esrar, 13 kök Hint keneviri, 3 av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, 4 kilo 568 gram esrar, 13 kök Hint keneviri, 3 av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.