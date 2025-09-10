Çatı bölümünde başladı 3 binaya daha sıçradı! Avcılar'da korkutan yangın

Giriş Tarihi: 10.09.2025 16:55

Görgü tanığı bir vatandaş, çatının 3 dakika içerisinde alevlere teslim olduğunu söyledi. (DHA)

"ÇATI 3 DAKİKADA YANDI"

Yangından önce binada oturanlar arasında tartışma çıktığı bir kişinin ise "Bu binayı ateşe vereceğim" dediği öne sürüldü. Mahalle sakinlerinden Ercan Şahin, ilk başta ufak bir duman gördüklerini ancak çatının alev almasının 3 dakikayı bulmadığını söyledi. Şahin, "Çatı komple yandı 10 dakika içinde de 2 binanın çatısına sıçradı, 4 binaya sıçraması 15 dakikayı bulmadı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz o binanın giriş katında yaşayan insanlar var; ama üst katında var mı yok mu onu bilmiyoruz. İki defa patlama oldu. Tüp patlamasından şüpheleniyoruz; bir de camların patlaması gibi ufak patlama sesleri geldi. Yangın başladığında evdekileri çıkarmışlar, yaralı olmadığını öğrendik" ifadelerini kullandı.Polis, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.