Görüntüler büyük tepki toplamıştı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Kadın yayaya tokat atan trafik zorbası yakalandı
Ankara’da geçtiğimiz gün (9 Eylül 2025 Salı) Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın yaya, araçtan inen 2 şahıs tarafından darp edilmişti. Görüntüler büyük tepki toplarken Bakan Yerlikaya, şahısların baba-oğul olduklarını açıklayarak, "Kadın yayaya tokat atan trafik zorbası yakalandı" ifadelerini kullandı.
Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan kadın, uyardığı araçtan inen kişiler tarafından darbedilmiş, olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, baba oğul olduğu belirlenen trafik zorbalarının yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 Eylül 2025 Salı günü (dün) Ankara'da Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yaya, araçtan inen 2 şahıs tarafından darbedilmişti. Şahısların A.A. (45) ve B.C.A. (30) adlı, baba-oğul oldukları tespit edilmiş ve şahıslar yakalanmıştır" dedi.
"KADINA KALKAN ELLERİ DURDURMAYA KARARLIYIZ"
Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
TUTUKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Strazburg Caddesi'ndeki darp olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Zanlı, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesince "kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.