Ankara'da kamyon faciası! Damperi açılan kamyona otomobil çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir kamyonun damperinin açılması sonucu kaza meydana geldi. Kamyona arkadan çarpan otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 10.09.2025 01:22

Kaza, saat 22.00 sıralarında Nallıhan ilçesi Çayırhan mevkisinde meydana geldi. D-140 yolunda Beypazarı istikametine ilerlemekte olan kamyonun damperi açıldı. Damperi açılan kamyon, kömür madeni işletmesinin kömür bandına çarptı.

Arkasından gelen 06 DHJ 671 plakalı otomobil de kamyona çarptı. Kazada, kamyon şoförü A.Ç. ve otomobilde bulunan K.B. Ö.B. ve Nevin Ok, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Nevin Ok, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

