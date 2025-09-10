ABD Büyükelçiliği'nden vize uyarısı! Trump'ın politikaları sonrası yeni karar

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, vize konusunda bir uyarı yayınladı. Donald Trump'ın doğum yoluyla ABD vatandaşı olunmasını önleyici politikalarının ardından Büyükelçilik'ten gelen uyarıda "ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerika vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır" denildi.

Giriş Tarihi: 10.09.2025 12:35

Paylaş



ABONE OL

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerika vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır" denildi.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çocuğunu ABD'de dünyaya getirerek Amerikan vatandaşlığı almak isteyen vatandaşları uyardı.



Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır. Konsolosluk görevlisi, seyahat amacınızın bu olduğu kanaatine varırsa vize başvurunuz reddedilecektir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN