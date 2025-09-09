Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı! 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle takla atan araçta sürücü yaralandı.

Giriş Tarihi: 09.09.2025 01:25

Paylaş



ABONE OL

Kaza, gece geç saatlerinde Siverek-Çermik karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 AD 2406 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, şarampole düşerek takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN