Samsun'da ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde 76 yaşındaki Salih Mehmet Öztürk, evinin bahçesindeki incir ağacından düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 09.09.2025 09:04

Samsun'un Bafra ilçesinde ağaçtan düşen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Selemelik Mahallesi'nde yaşayan Salih Mehmet Öztürk (76), 4 Eylül Perşembe günü evinim bahçesinde bulunan incir ağacına çıktı.

Dengesini kaybeden Öztürk, ağaçtan toprak zemine düşerek ağır yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

