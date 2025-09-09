Yaşam

Marmaris'teki bir barda silahlı kavga! 1 ölü 1 yaralı

Marmaris'te bulunan Barlar Sokağı'ndaki bir barda taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda Azim Can Nas yaralanırken durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Acet yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Barlar Sokağı'ndaki bir barda çıkan silahlı kavgada Hüseyin Acet (22) ve Azim Can Nas (24), yaralandı.

Foto: DHA

Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Acet yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nas'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

