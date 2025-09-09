Marmaris'teki bir barda silahlı kavga! 1 ölü 1 yaralı
Marmaris'te bulunan Barlar Sokağı'ndaki bir barda taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda Azim Can Nas yaralanırken durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Acet yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Barlar Sokağı'ndaki bir barda çıkan silahlı kavgada Hüseyin Acet (22) ve Azim Can Nas (24), yaralandı.
Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Acet yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nas'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.