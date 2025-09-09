Mardin'de iki grup arasında alacak-verecek kavgası: 7 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Polis, kalabalığı havaya açıp dağıtırken çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 09.09.2025 17:17

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Sanayi Mahallesi'nde bir binada iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle yaşanan tartışma, bir anda silahlı sopalı kavgaya dönüştü.

Olayda, 7 kişi aldıkları darbelerle vücudunun çeşitleri yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.