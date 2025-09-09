Bilinçsiz piknikçiler dünyaca ünlü doktor balıkları tehdit ediyor

Sivas'taki Kalkım köyü balıklı kaplıcasında ziyaretçilerin yol açtığı kirlilik tepkilere neden oluyor. Köy muhtarı, "Biz insanların buraya gelip şifa bulmasını istiyoruz. Ama insanlar çöplerini buraya bırakıyorlar" dedi.

Kangal ilçesinde, sedef ve egzama hastalıklarının dünyadaki tek doğal tedavi merkezi olan Kangal Balıkçı Kaplıcası mühürlenince, şifa arayan hastalar yönünü yine ilçe sınırları içerisindeki Kalkım Kaplıcası'na çevirdi.

Kapatılan Kangal Balıkçı Kaplıcası'nda olduğu gibi yer altından, doğal kaynaktan selenyumlu suyla birlikte gelen balıklar cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Bölgede tesis bulunmadığı için hastalar balıklarla dolu doğal gölde şifa arıyor. Ancak şifa aramak için göle gelip çöplerini bırakanlar, dünyada eşi benzeri bulunmayan balıkların varlığını da tehdit ediyor.



Kalkım Köyü Muhtarı Bedrettin Akgül, şifa için köye gelenlerin kaplıcayı kirlettiklerini belirterek, "Burası Kalkım köyü Balıklı Kaplıcası. Burası bizim kendi arazimiz. Buraya gelen vatandaşlar çöplerini atıyorlar, ağaçları kesiyorlar, tahrip ederek yakıyorlar. Biz burayı bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Biz insanların buraya gelip şifa bulmasını istiyoruz. Ama insanlar çöplerini buraya bırakıyorlar. Burada gelip alkol alıyorlar. Burası alkol alma yeri değil, bir tedavi merkezi. Alkolünü alacaksan başka bir yerde al. Bu konulardan dolayı çok zorlanıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.



Kaplıcaya her yaz gittiğini ifade eden Mustafa Dağgez, "Burası başka bir yerde olsa ücretli olur ama burası ücretsiz. Buna rağmen çevreyi çok kirletiyorlar. Çöplerini buralara bırakıp gidiyorlar. Buraya gelenlerden duyarlı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.