Amonyum nitrat yüklü TIR devrildi! Kimyasal sızıntıya karşı tedbir

Balıkesir'in Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü amonyum nitrat yüklü aracın devrilmesine neden oldu. Bölgede kimyasal sızıntısına karşı tedbir alınırken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 09.09.2025 17:55

Paylaş



ABONE OL

Balıkesir'de amonyum nitrat yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Bölgede kimyasal madde sızıntısına karşı tedbir alındı.



Kaza, Savaştepe-Balıkesir karayolu üzerinde, Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre virajı alamayan amonyum nitrat yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.



Kimyasal sızıntıya karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü, yol güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN