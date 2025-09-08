Yuvacık Barajı'nda korkutan seviye: Su seviyesi yüzde 31'e düştü, eski köprü göründü

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 31'e kadar gerilerken, baraj havzasındaki eski köprü yeniden görünür hale geldi.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 15:13

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 31 olarak ölçüldü. Kentin bir diğer önemli su kaynağı

Öte yandan İSU, resmi sosyal medya hesapları üzerinden suyun verimli kullanılmasına yönelik çağrılarını sürdürüyor. Kurumun X hesabından yapılan son paylaşımda, "Yaşamın kaynağı sudur, suyu korumak geleceğimizi korumaktır" ifadeleri kullanıldı.