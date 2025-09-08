Van'da 2 kardeşin öldürüldüğü silahlı saldırıda gelişme! 7 kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 08.09.2025 18:32

Van'da 2 kardeşin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde 2 kardeşin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Van Yolu Caddesi'nde kafe işleten Musa ve Mehmet Demir'in 6 Eylül'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarının 22 saatlik kaydını izleyen ekipler, olayla ilişkili oldukları iddiasıyla 7 şüpheliyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

