Şanlıurfa'da 37 milyon liralık dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen "Atıcı Evi" operasyonunda Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Mersin'deki 22 kişiyi 37 milyon 670 bin lira dolandıran 2 zanlı yakalandı.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 18:49

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Harran ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. "Atıcı Evi" olarak adlandırılan operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 12 adet cep telefonu, 14 adet simkart, 5 adet simkart bloğu, 60 bin Türk Lirası ile 68 bin 700 dolar ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurlarının incelenmesi neticesinde şüphelilerin Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Mersin'de 22 mağduru toplam 37 milyon 670 bin 695 Türk Lirası dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.