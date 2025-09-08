Motosiklet iş yerine girdi kask hayat kurtardı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, Yüzüncü Yıl İşhanı'nda bulunan bir iş yerine daldı. Kazada camlar tuzla buz olurken, sürücü hafif yaralarla kazayı atlattı. Kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtulan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 18:19

Edinilen bilgiye göre kaza, Kula ilçe merkezinde Yüzüncü Yıl İşhanı önünde meydana geldi.

Henüz ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, hızla yol kenarında bulunan iş yerinin camına çarparak içeri girdi. Çarpmanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı, içeride hasar oluştu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, sürücünün kask takmasının olası bir kafa travmasını önlediğini belirtti. Meydana gelen kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin kontrolden çıkarak hızla camdan içeri girdiği, çevredekilerin ise büyük panik yaşadığı görüldü.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.