Kütahya'da ormanlık alana yıldırım düştü! Başlayan yangın söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ayvalı Köyü göleti yakınlarında yıldırım düştü. Meydana gelen olayda isabet alan bölgede kıvılcımlanm sonucu orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvalı köyü göletinin üst kısımlarındaki bölgede etkili olan sağanak yağış sırasında ormanlık alana yıldırımın düşmesinin ardından kuru otların ve ağaçların tutuşması sonucu bölgeden alevler yükseldi. Yangın çıkan bölgenin sarp ve kayalık olmasının, karadan müdahaleyi güçleştirmesi üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü'nde konuşlu bulunan yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Helikopterin, havadan etkin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden ve geniş bir alana yayılmadan kısa sürede söndürüldü.



Yetkililer, arazinin sarp yapısı nedeniyle helikopterli müdahalenin yangının söndürülmesinde kritik rol oynadığını belirtti. Soğutma çalışmalarının da tamamlanmasının ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

