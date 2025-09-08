İzmir'de iş yerine silahlı soygun: 4 tutuklama

Giriş Tarihi: 08.09.2025 17:18

Plakasız bir araçla dükkana gelen ve motosiklet kaskı taktıkları belirlenen 4 şüpheli, çanta içerisindeki 1 milyon 200 bin TL ve iş yerine ait bir dizüstü bilgisayarı alarak olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karışan ve şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen toplam 8 kişi belirlendi. Olay güzergahında yapılan aramalarda 3 tabanca, bir pompalı tüfek, bir miktar para ve 4 motosiklet kaskı ele geçirildi. Soygun yaptıkları belirlenen Y.A. (33), U.S. (35), F.T. (29) ve M.B. (41) ile bu kişilere yardım ettikleri tespit edilen E.Y. (26), Ö.G. (33), K.Ö. (23) ve S.E. (30) gözaltına alındı.