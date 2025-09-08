Bu habere yürek dayanmaz... Her şey bir lastikle başladı! Anne ve baba öldü çocuklar yaralı

Giriş Tarihi: 08.09.2025 16:27

Seydoş Kaya (44) ve Eylem Kaya (37) (DHA)

ANNE VE BABA ÖLDÜ! ÇOCUKLAR YARALI

Bu sırada Hicri Yanılmaz (55) yönetimindeki 45 RV 827 plakalı kamyonet, önce Kaya çifti ile araçlarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan çocukları E.K. (11) ve A.Y.K. (14) ise yaralı olarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kamyonet sürücüsü Yanılmaz gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.