Antalya'da 8 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan firari hakkında operasyon: Cezaevine gönderildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari için jandarma ekiplerince yakalama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından hükümlü fiziki ve teknik takip sonucu yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 08.09.2025 22:17

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki S.K.'nın yakalanması için harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucu firari hükümlünün yerini tespit eden ekipler, S.K.'yı Demirtaş Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

