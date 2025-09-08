Adana'da durdurulan kamyonetten 2 milyon 400 bin kaçak makaron çıktı

Adana'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonetten gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 milyon 400 bin makaron ele geçirildi. Olay sonrası 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine plakası belirtilmeyen bir kamyoneti durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 2 milyon 400 bin makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.

