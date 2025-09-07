Yapay zeka başını yaktı! Hatalı dava açtı

Giriş Tarihi: 07.09.2025 11:06

Yurt dışında yaşayan M.S., Antalya'da doğan torununu yanına almak ve bakımını üstlenmek isteyince, avukat tutmak yerine yapay zekaya dilekçe yazdırıp sulh hukuk mahkemesine vasilik davası açtı. Mahkeme görevsizlik gerekçesiyle davayı reddedince M.S. avukata başvurmak zorunda kaldı.

Yurt dışında yaşayan M.S., Antalya'daki torununa anne ve babasının bakamayacağı düşüncesiyle vasilik davası açmaya karar verdi. Y.S., hem avukatlık ücreti ödememek hem de süreci kendi yürütmek amacıyla yapay zekadan vasilik davası açmak için dilekçe hazırlamasını istedi. M.S., yapay zekanın yönlendirmesiyle sulh hukuk mahkemesine vasilik davası açtı. Mahkeme, görevsizlik gerekçesiyle davayı usulden reddetti. M.S., daha sonra avukat Gülhan Küçükkatrancı'ya başvurdu.

Küçükkatrancı, müvekkilinin yanlış bilgilendirme nedeniyle hatalı dava açtığını belirterek, "Müvekkilim yurt dışında yaşayan bir kişiydi. Torunu Antalya'da dünyaya gelmiş. Annesi ve babasının bakamayacağını düşündüğü için velayetin kaldırılması ve vasilik davası açması gerekirken durumu yapay zekaya sormuş ve özetlemiş. Yapay zekanın kendisini hatalı yönlendirmesi sebebiyle sulh hukuk mahkemesine direkt vasilik davası açmış. Akabinde sulh hukuk mahkemesinden usulden ret kararı olan görevsizlik kararı verildi" dedi.

"YANLIŞ BİLGİLER USULDEN RET KARARLARINI ARTIRIYOR"

Avukat Küçükkatrancı, doğru yönlendirmelerle yeniden dava açıldığını belirterek, "Müvekkilime aslında aile mahkemesinde açılması gereken bir dava olduğunu anlattım. Sürecimiz şu anda aile mahkemesinde devam ediyor. Son dönemde yapay zeka veya internet üzerinden alınan hatalı bilgilerle yanlış ve eksik davalar açılıyor. Özellikle hukuk mahkemelerinde istisnai haller dışında resen araştırma ilkesi olmadığından usulden ret kararlarının arttığını görmekteyiz. Bu da kişileri hem maddi hem de zaman açısından çok daha içinden çıkılmaz durumlara sevk ediyor" diye konuştu.

