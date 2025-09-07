Tekirdağlı balıkçılar Sumud filosuna destek için denize açıldı! Teknelerini Türk ve Filistin bayrakları ile süslediler
İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek ve temel gıda ve ihtiyaçlardan mahrum kalan Filistinlilere destek için Akdeniz'den açılan Sumud filosunu bir destek de Tekirdağlı balıkçılardan geldi. Teknelerini Türk ve Filistin bayrakları ile süsleyen balıkçılar denize açıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud filosuna destek amacıyla Türk ve Filistin bayraklarıyla denize açıldı.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifine bağlı çok sayıda balıkçı teknesi, Marmara Denizi'nde Süleymanpaşa kıyısında Türk ve Filistin bayraklarıyla gösteri yaptı. Tekirdağ Yelken Kulübüne bağlı yelkenlerde de bayrakların dalgalandığı etkinlikte, kıyıdaki vatandaşlar ellerindeki bayraklarla denizdeki balıkçılara destek verdi. Denizdeki kalabalık ve sahildeki gösteriler drone ile havadan görüntülendi.
Grup adına açıklama yapan Süleyman Çalışkan, "Şu anda insanlığın ortak vicdanını harekete geçirip İspanya'dan hareket eden, 44 ülkenin vatandaşlarının bulunduğu Sumud filosu bizim için bir umut oldu. 'Sumud' kararlılık dediler. Siyonist katillerin tehditlerine aldırmadan, sadece dertleri 'Gazze'de katliam var, bu katliamları durduralım' oldu" dedi.