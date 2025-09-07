Tekirdağlı balıkçılar Sumud filosuna destek için denize açıldı! Teknelerini Türk ve Filistin bayrakları ile süslediler

Giriş Tarihi: 07.09.2025 19:05

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifine bağlı çok sayıda balıkçı teknesi, Marmara Denizi 'nde Süleymanpaşa kıyısında Türk ve Filistin bayraklarıyla gösteri yaptı. Tekirdağ Yelken Kulübüne bağlı yelkenlerde de bayrakların dalgalandığı etkinlikte, kıyıdaki vatandaşlar ellerindeki bayraklarla denizdeki balıkçılara destek verdi. Denizdeki kalabalık ve sahildeki gösteriler drone ile havadan görüntülendi.

FOTOĞRAF: İHA

Grup adına açıklama yapan Süleyman Çalışkan, "Şu anda insanlığın ortak vicdanını harekete geçirip İspanya'dan hareket eden, 44 ülkenin vatandaşlarının bulunduğu Sumud filosu bizim için bir umut oldu. 'Sumud' kararlılık dediler. Siyonist katillerin tehditlerine aldırmadan, sadece dertleri 'Gazze'de katliam var, bu katliamları durduralım' oldu" dedi.