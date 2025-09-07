Şanlıurfa'da otomobil devrildi: Anne öldü baba ve çocukları yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobil devrildi. Kazada sürücünün eşi Meral Şeker hayatını kaybederken, sürücü Kerem Şeker ve 2 çocuğu yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kerem Şeker yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, kırsal Sezginler Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücünün eşi Meral Şeker, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile 2 çocuğu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

