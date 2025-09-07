Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltında
Samsun’da Narkotik ekiplerince Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1000 sentetik hap, 254 gram uyuşturucu, 146 ml likit esrar, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1000 sentetik ecza hapı, 254 gram sentetik uyuşturucu, 146 mililitre likit esrar, 7 sentetik uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, hassas terazi, 4 tabanca fişeği ile 9 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda, yakalanan 5 kişi emniyete götürüldü.