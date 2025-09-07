Kütahya’da yıldırım dehşeti: Orman yangınına neden oldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kargılı köyü yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, yangından 8 dekar alan zarar gördü.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 15:51

Paylaş



ABONE OL

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kargılı köyü yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kargılı köyüne yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ilk müdahale ekipleri ve arazözler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Kargılı köylüleri de destek verdi.

8 DEKARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin ve köylülerin yoğun çabası sonucu alevler, ormanın daha geniş bir alanına yayılmadan kontrol altına alındı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangından yaklaşık 8 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN