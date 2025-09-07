Eskişehir'de sağlık çalışanlarına çirkin saldırı! Yol isteyen ambulansı tehdit ettiler

Giriş Tarihi: 07.09.2025 01:09

Edinilen bilgiye göre Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi 'nde bulunan Mamuca Kavşağı 'nda geçmekte olan 26 E 2371 plakalı ambulans 26 FK 695 plakalı otomobilden yol istedi. Daha sonra araçtakiler henüz bilinmeyen bir sebeple ambulansa sinirlenip, takibe alıp, sıkıştırmalara başladı. Oldukça hızlı bir şekilde şehir içinde araçtan kaçan ambulans izini çeşitli yollarla kaybettirmeye çalıştı. Birçok kez ters yöne girip, birden fazla kaza atlatan ambulansın peşini araç trafik kuralların ihlal ederek ısrarla bırakmadı.

FOTOĞRAF (İHA)



BAŞHEKİMLİĞE SIĞINAN AMBULANSLA KURUMA GİRDİLER



Bahse konu araç, Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği 'ne sığınan ambulansının peşinden devlet kurumuna giriş yaptı. Ambulansa yönelen 2 kişi bağırmaya başladı. Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'nin bahçesindeki korkudan ambulansın kapılarını kilitleyen 1 erkek 2'si kadın sağlık görevlilerinin iddiasına göre 2 kişi ambulansa vurmaya başladı. Şahısların kendini kaybetmiş halleri görevlilerce kayda alındı.



Durum polise ihbar edildi. Olay yerine sadece bir polis ekibinin gelmesi ve ekiplere alkol testinin yapılmaması dikkat çekti. Polis ekiplerinin işlemleri sırasında ise yine iddiaya göre şahısların olay yerine çağırdığı 1 minibüs dolu arkadaşı, adeta Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'ni bastı. Polisin ikazı ile dışarı çıkarılan şahıslar kurumun kapısında adeta nöbet tuttu.