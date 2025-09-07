Düğün yolunda feci kaza! Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü 4 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde düğün merasimine katılmak için yola çıkan ailenin aracı tarlaya uçtu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya uçan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Araçta bulunan vatandaşların bir düğün merasimine katılmak için Yozgat'a gittiği öğrenildi.



Kaza, Sungurlu-Yozgat karayolu Alaca ilçesine Kuyluş köyü mevkiinde meydana geldi. Edilenlerin bilgilere, düğün merasimine katılmak için Çorum'un Sungurlu ilçesinden Yozgat'a giden vatandaşların bulunduğu Arap Burak A. idaresindeki 19 AEN 283 plakalı Volkswagen plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Yaşar A., Enes Taha A., Nurgül A. ve Caferiye Aşan (76) yaralandı.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Caferiye Aşan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili inceleme başlattı.

