Burdur'da dehşet! Aracın arkasından ateş edip sürücüyü vurdu

Burdur'un Bucak ilçesinde şerit değiştirirken başka araca sürten araç sürücüsüne, diğer araç sürücüsünün araçtan ateş etmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Olayda yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken şahıs ise gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 17:39

Paylaş



ABONE OL

Burdur'un Bucak ilçesinde şerit değiştirirken başka araca sürten araç sürücüsüne, diğer araç sürücüsünün araçtan ateş etmesi sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Burdur Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Boğazköy mevkiinde S.G. kontrolündeki 15 ADS 681 plakalı araç şerit değiştirdiği sırada C.Y. kontrolündeki 34 NPD 130 plakalı araca sürttü.

Yaşanan olay sonrasında kendisine sürten aracı durduramayan C.Y., 15 ADS 681 plakalı araca ateş açarak durdurmaya çalışırken, fişeğin 15 ADS 681 plakalı araç sürücüsü S.G.'ye gelmesi sonucunda S.G. ağır yaralandı. Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın titiz çalışması sonucunda araç sürücüsü C.Y. gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN