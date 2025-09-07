Batman’da ev yangını korkuttu! Kullanılamaz hale geldi

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Dağçatı Soğanlı köyünde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken ev ise kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 18:20

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Dağçatı Soğanlı köyünde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bende Akkuş'a ait evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

